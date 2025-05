Rijkswaterstaat werkt aan betere vaargeul naar Schiermonnikoog

Deze is beter omdat de huidige geul veel last heeft van „aanzanding, waardoor er relatief veel baggerwerk nodig was”, aldus Rijkswaterstaat. De nieuwe „sluit beter aan op de natuurlijke morfologische ontwikkelingen in de Waddenzee”.

Door de gebreken aan de huidige vaargeul kan veerdienst Wagenborg op de route slechts in een richting varen, schepen kunnen elkaar niet passeren. Al in 2023 schrapte het bedrijf om die reden afvaarten en vroeg het Rijk om voor goede vaarwegen te zorgen. Ook botste dat jaar een schip van Wagenborg tegen de rand van een zandplaat binnen de vaargeul.

De werkzaamheden op de route tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog duren zes weken, erna wordt bekeken of de nieuwe route zich houdt als voorspeld.