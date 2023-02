Een keiharde aanval op de rechtsstaat?

Belangengroepen als Urgenda en Mobilisation for the Environment stappen geregeld naar de rechter om naleving van gemaakte afspraken in wet- en regelgeving af te dwingen. Heel vaak stelt de rechter hen in het gelijk. Urgenda dwong in 2019 via de rechter af dat de overheid de uitstoot van broeikasgassen moet verminderen. En Mobilisation for the Environment van Johan Vollenbroek weet geregeld via de rechterlijke macht verscherpingen van het milieubeleid af te dwingen.