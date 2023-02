Wrang dat oliereuzen grote winsten boeken terwijl burger zuinig aan moet doen met gas

Zowel in de media als in de politiek wordt de laatste weken geregeld melding gemaakt van de enorme​ winsten die energie- en oliemaatschappijen boeken. Bestuurders en beleggers zijn zeer tevreden over deze resultaten. Beleidsmakers die zich inspannen om de transitie naar duurzame energie te begeleiden, wrijven in hun handen. Een volle portemonnee bij deze bedrijven biedt volgens hen grote kansen.