Bij de klimaatdemonstratie van actiegroep Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn honderden mensen gearresteerd, meldt de politie. Een exact aantal kon de politie nog niet geven. De A12 is inmiddels weer leeg, maar nog niet vrijgegeven. De brandweer is bezig een activist die in een paal langs de weg was geklommen naar beneden te halen.