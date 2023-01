De gemeente Amsterdam vordert een bijdrage van 100.000 euro niet terug bij het coldcaseteam dat onderzoek deed naar het verraad van Anne Frank. Uit onderzoek blijkt dat daar geen juridische grond voor is, meldt wethouder Shula Rijxman (digitale stad) in een brief aan de gemeenteraad. „De onderzoeksaanpak is voldoende gevolgd en de met de gemeente gemaakte afspraken zijn voldoende nagekomen.”