ABN AMRO: vacatures voor energietransitie op recordhoogte

Het aantal onvervulde vacatures voor banen die te maken hebben met de overgang naar hernieuwbare energie bevindt zich op recordhoogte. Dit schrijft ABN AMRO in een analyse van de personeelstekorten. In november werd een nieuwe piek bereikt met 39 procent openstaande vacatures. In december zwakte dat wel iets af. Vooral installatiemonteurs, mensen die muren en daken isoleren en werknemers in de grond-, weg- en waterbouw zijn moeilijk te vinden.