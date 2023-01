De politie heeft op de Kuinder in de wijk Zevenkamp in Rotterdam de grijze Skoda Octavia gevonden waarin de verdachte van de schietpartij zaterdag in een winkelcentrum in Zwijndrecht mogelijk heeft gereden. Dat meldt de politie. Bij de schietpartij werd een 66-jarige vrouw gedood, haar 38-jarige dochter raakte zwaargewond.