Bijval en kritiek in Tweede Kamer voor burgerinitiatief Nicotinee

De VVD is ook terughoudend over het plan, maar wil wel „meeknokken” tegen de verslavingen van rookwaar en de schade die het toebrengt aan de gezondheid. Maatregelen zoals verkoopbeperkingen kunnen beter in Europees verband worden genomen, zei VVD-Kamerlid Judith Tielen. Oppositiepartijen GroenLinks-PvdA, D66, CDA en SP zijn (deels) voor de voorstellen van Nicotinee. Het burgerinitiatief is ondertekend door 70.000 mensen. Activiste en longarts Wanda de Kanter van het burgerinitiatief sprak de Kamerleden aan het begin van het debat toe in de plenaire zaal. Vooral het vapen is een groot gevaar, waarschuwde ze, omdat vooral kinderen al erg jong verslaafd raken aan nicotine.

PVV-Tweede Kamerlid Patrick Crijns vindt dat mensen zelf de verantwoordelijkheid hebben niet te roken. Het voorstel beperkt volgens hem „de keuzevrijheid van toekomstige volwassenen en opent de deur naar meer overheidsbemoeienis”. Bovendien leidt een verbod tot problemen zoals illegale handel en criminaliteit. Ook Marieke Wijen-Nass van BBB wees op een inbreuk op de vrijheid van volwassenen. Bovendien is het „volstrekt belachelijk” dat 18-jarigen in de toekomst wel wiet mogen kopen, maar geen sigaretten, zei Wijen.

De BBB’er wees ook op negatieve effecten voor ondernemers in grensregio’s die nog minder klanten krijgen, omdat jonge mensen elders rookwaar kopen. Bovendien zouden winkeliers in de toekomst bij alle klanten die sigaretten kopen, moeten controleren wat hun geboortedatum is. Volgens PVV en BBB moet vooral voorlichting, preventie en handhaving ertoe leiden dat minder mensen gaan roken. Dat leidde tot hoon bij vooral oppositiepartijen, die erop wezen dat juist dit kabinet fiks gaat bezuinigen op preventie.

NSC en CDA willen verder dat de leeftijd waarop mensen sigaretten en andere nicotinehoudende producten mogen kopen, omhooggaat van 18 naar 21 jaar. Het is nog niet duidelijk hoeveel steun dit voorstel zal krijgen.