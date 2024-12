Het kabinet wilde studenten meer dan 3000 euro per jaar extra laten betalen wanneer ze meer dan een jaar langer over hun studie doen dan de bedoeling is. Studenten en onderwijsinstellingen hebben daar meerdere keren tegen gedemonstreerd. Na onderhandelingen tussen de vier coalitiepartijen en vier oppositiepartijen is de regeling van tafel.

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, is ook blij dat het kabinet minder wil bezuinigen op buitenlandse studenten. „Er blijft op dit vlak echter nog altijd een forse bezuiniging staan. De uitwerking hiervan zal nauw luisteren voor hogescholen”, aldus Limmen. Ook maakt hij zich zorgen over bezuinigingen op stages. Hij is blij dat het mogelijk blijft om studenten te helpen wanneer ze na het mbo verder willen studeren op het hbo.