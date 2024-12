Binnenland

Nederland is voorstander van sancties tegen Georgië, maar ziet daarvoor onvoldoende steun in de Europese Unie. Het liefst ziet minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) nieuwe vrije en eerlijke verkiezingen in het land op de Kaukasus, zei hij tijdens een debat in de Tweede Kamer.