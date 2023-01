Politie verspreidt naam en foto verdachte schietpartij Zwijndrecht

De politie heeft zondag de identiteit verspreid van de man die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht zaterdag. Daarbij is een 66-jarige vrouw om het leven gekomen. Haar 38-jarige dochter raakte zwaargewond. Het gaat om de 49-jarige Minh Nghia Vuong. Het is de ex-partner van de dochter, bevestigt de politie. Op de site van de politie is ook een foto van de verdachte gepubliceerd. De politie noemt hem vuurwapengevaarlijk.