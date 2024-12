„De monsterbezuinigingen op wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van 1,2 miljard euro zijn niet geschrapt. Dat heeft niet alleen op korte termijn grote gevolgen voor de universiteiten en hun personeel, maar uiteindelijk raakt dit de hele Nederlandse economie en daarmee ons allemaal”, liet CNV-bestuurder Daniëlle Woestenberg donderdag weten.

Voor de bond is het wel positief dat de langstudeerboete definitief is geschrapt en dat er niet wordt bezuinigd op de salarissen van leerkrachten in de Randstad.