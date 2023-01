Meer dan honderd tips zijn bij de politie binnengekomen over de dodelijke schietpartij op een parkeerplaats van winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht afgelopen zaterdag. Een 66-jarige vrouw overleed hierdoor, haar 38-jarige dochter raakte zwaargewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie zoekt nog naar de voortvluchtige verdachte Minh Nghia Vuong (49).