Onderzoekers erg bezorgd om toenemend aantal natuurbranden

Onderzoekers maken zich zorgen om het aantal natuurbranden in Nederland dat naar verwachting toe zal nemen. In een maandag gepubliceerd rapport waarschuwen experts van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), het KNMI, VU, WUR en Deltares dat door klimaatverandering vaker branden zullen ontwikkelen die niet meer geblust kunnen worden. „Ik ben kritisch over of het ons gaat lukken om maatregelen hiertegen op tijd door te voeren”, zegt projectleider Hans Hazebroek van NIPV.