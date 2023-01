Lastig om de sfeer in het land te peilen

De zelf opgelegde opdracht leek tamelijk eenvoudig. Ga naar Israël en probeer je een beeld te vormen van de sfeer, nu het land de meest rechtse regering in zijn geschiedenis heeft gekregen. Hoe bedreigend is deze nieuwe coalitie voor het overleven van de enige democratie in het Midden-Oosten? Staan de normen en waarden van de rechtsstaat op het spel? Neemt de polarisatie toe? Of erger nog: dreigt er een regelrechte burgeroorlog?