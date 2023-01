„Wat heeft eten (...) met antisemitisme te maken? In Israël alles.

Falafel zijn een soort gefrituurde bitterballen van kikkererwten. (…) Het nationale gerecht van Israël. En daar komt nu juist het probleem. Want mag Israël de falafel (en andere gerechten) claimen als nationaal gerecht? Van vele pro-Palestijnse activisten mag dat juist niet. Zij beschuldigen Israël ervan dat zij dit gerecht ten onrechte ‘geadopteerd’ hebben. De falafel behoort volgens hen aan Palestina toe. De Palestijnen zijn beroemd om hun keuken. (…) En het is, volgens deze organisaties, bijzonder provocerend dat Israël zich de falafel cultureel toe-eigent. Het is geen adoptie, maar zelfs diefstal!