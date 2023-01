Een 24-jarige man uit Etten-Leur wordt verdacht van het afpersen van meer dan honderd minderjarige meisjes. Hij verleidde ze tot het sturen van naaktfoto’s en perste ze vervolgens af, maakte het Openbaar Ministerie donderdag bekend in de rechtbank in Breda. De officier van justitie spreekt van het grootste onderzoek naar onlinemisbruik van minderjarigen ooit in Nederland.