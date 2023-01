De Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Denis Monastirski is omgekomen bij een helikoptercrash in een voorstad van Kiev. De politie schrijft op Facebook dat ook de onderminister en een staatssecretaris om het leven zijn gekomen. De helikopter stortte neer bij een kleuterschool in de stad Brovary. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio Kiev achttien mensen om het leven gekomen, onder wie drie kinderen.