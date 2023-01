FNV: landelijke staking streekvervoer als cao-overleg faalt

Duizenden buschauffeurs, machinisten en conducteurs in het streekvervoer leggen donderdag en vrijdag het werk neer als nieuwe cao-onderhandelingen dinsdag geen resultaat opleveren. Met dat dreigement gaat vakbond FNV het cao-overleg met de werkgevers in. „We hopen natuurlijk dat we er alsnog uitkomen, dan wordt de aangekondigde actie voor later deze week nog afgeblazen. Anders gaat de staking door”, laat FNV-bestuurder Marijn van der Gaag weten.