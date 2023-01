Kaag: rechts-extremisten en complotdenkers bedreigen democratie

iDEN HAAG (ANP) - D66-leider Sigrid Kaag wil een halt toeroepen aan het toenemende rechts-extremisme in Nederland. Volgens haar bedreigen rechts-extremisten en complot-populisten de democratie. „Het lijkt soms alsof het ons overkomt. Maar het is aan ons het niet langer toe te staan”, zei Kaag. Ze wil het gesprek aangaan over het „bevechten” van extremen, zei ze op een bijeenkomst van de partij in Den Haag, waarmee D66 het nieuwe politieke seizoen aftrapte.