Supermarktketen Carrefour is een test begonnen met een zelfrijdende bezorgrobot die boodschappen bij werknemers van een bedrijvencomplex in het Belgische Zaventem aflevert. De werknemers kunnen via een app bestellingen plaatsen die de robot een kwartiertje later bezorgt. De supermarktketen hoopt de autonome robots uiteindelijk in te kunnen zetten in kleine en middelgrote steden.