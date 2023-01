Makelaarsvereniging NVM maakt donderdag de cijfers over het slotkwartaal van vorig jaar en heel 2022 bekend. In het derde kwartaal daalden de prijzen van koopwoningen voor het eerst in lange tijd. De verwachting is dat die trend zich door heeft gezet. Mede door de gestegen hypotheekrente zullen de prijzen onder druk blijven staan.