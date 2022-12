Pot- en tuinhortensia’s staan in de kas van potplantenkweker Van den Berg in Est (Gld) te rijpen. Ondanks de slimme inkoop van gas en het gebruik van warmtekrachtkoppeling, gaat de verwarming in de kas van Van den Berg een paar graden lager. Gevolg is dat het de hortensia’s later op de markt komen. beeld VidiPhoto