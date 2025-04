Aandeelhouders Unilever uiten onvrede over beloningen aan de top

Eerder dit jaar schreven Britse media al dat een grote adviseur voor institutionele beleggers, ISS, aanraadde om tegen te stemmen. De organisatie zou het basissalaris van 1,8 miljoen euro voor de eerder dit jaar tot topman benoemde Fernando Fernandez te hoog vinden. Het is maar iets lager dan het basissalaris dat zijn voorganger Hein Schumacher, die in februari plots werd vervangen door Fernandez, kreeg voor zijn werk in 2024.

Een andere grote adviseur, Glass Lewis, adviseerde juist voor het beloningsbeleid van 2024 te stemmen. Ook deze organisatie is kritisch over het basissalaris voor Fernandez, omdat dit niet direct gelinkt is aan de prestaties van het bedrijf. Zo zou het een „kruk” kunnen zijn om op te steunen bij ondermaatse resultaten. Maar Fernandez was voorheen financieel topman en had veel ervaring als hoogste baas bij snelgroeiende divisies van Unilever, dus is het basissalaris gerechtvaardigd.

Voor heel 2024 kreeg de Nederlander Schumacher bijna 5,6 miljoen euro, waarbij ook bonussen zijn opgeteld. Fernandez kreeg als financieel topman ruim 5,1 miljoen euro.