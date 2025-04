Beleggers positief over kwartaalcijfers Air France-KLM

Air France-KLM won 2,6 procent aan beurswaarde. Daarmee was het aandeel na ingenieursbureau Arcadis (plus 3,1 procent) de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen aan het Damrak. Het concern wist het verlies in het eerste kwartaal te beperken, mede dankzij lagere brandstofkosten. Een analist van Barclays sprak van een „behoorlijke meevaller”, hoewel het ontbreken van een winstprognose volgens hem wel wijst op grotere economische onzekerheid. Air France-KLM kampte ook met hogere kosten voor personeel, vliegtuigonderhoud en luchthaventarieven.