Airbus houdt vast aan prognoses, impact handelsstrijd onduidelijk

Maar in de prognoses is nog geen rekening gehouden met de tarieven en wordt ervan uitgegaan dat er „geen extra verstoringen in de wereldhandel of de wereldeconomie” zullen zijn, waarschuwde Airbus bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

’s Werelds grootste vliegtuigbouwer kampte de afgelopen maanden al met problemen in de toelevering van onderdelen. Het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump dreigt deze tekorten nu te verergeren.

Luchtvaartmaatschappijen hebben al laten weten niet bereid te zijn de extra kosten voor vliegtuigen te betalen. China heeft zijn maatschappijen daarnaast opgedragen geen Boeing-toestellen meer af te nemen. Dit zorgt voor grote verwarring in de sector.