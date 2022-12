Een verdachte die terechtstaat voor de aanslagen in Brussel van 2016 is door de knellende greep van politieagenten gewond geraakt. Mogelijk raakte de man ook buiten kennis, zoals hij zelf beweert, zegt de arts die door de rechtbank in de arm is genomen. Maar hij zou lichamelijk wel in staat zijn om de rechtszaak voort te zetten.