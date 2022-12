Onlangs gingen Bijbels Beraad M/V en dr. M. Klaassen (RD 17-11, 25-11) in op de recent verschenen ”Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap”, de zogenoemde ”Wetenschapsbijbel”. Als kernredactie reageren we hier graag op. Voorop: we waarderen de zorg die achter beide bijdragen schuilgaat.