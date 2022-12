Aardappels, groente, vlees. Dat was lang het standaard voedsel in Nederland. Maar tijden veranderen en onze eetgewoontes ook. Dat zie je vooral als jongeren uit huis gaan. We namen bij drie van hen een kijkje in de keuken. Hoe koken Nelleke van de Zandschulp, Mariska Kaan en Rieneke Mudde nu ze op zichzelf wonen? Wat namen ze van huis mee? En wat zouden ze zelf juist nooit op het menu zetten?