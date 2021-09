Voor veel voedsel geldt dat je er beter minder dan meer van kunt eten. Maar met groente ligt dat anders. Daar is het adagium: hoe meer hoe beter voor de gezondheid. Minstens 250 gram per dag, luidt het officiële Nederlandse advies. Een internationale studie heeft het zelfs over 800 gram groente (en fruit) per dag. De teller van hoe veel er daadwerkelijk genuttigd wordt, blijft in Nederland steken bij een schamele 131 gram groente per dag.