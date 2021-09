De bewindslieden van Financiën en Landbouw hebben op zich het volste recht om hun ambtenaren in de zomermaanden te laten sleutelen aan ingrijpende maatregelenpakketten waarmee op een effectieve manier een eind kan worden gemaakt aan de stikstofcrisis. Ook al zijn ze demissionair, de urgentie is groot en niet alles kan wachten tot de in een diepe impasse verkerende kabinetsformatie eindelijk eens is afgerond.