Onderzoekers: 167.000 elektrische steps ondanks strenge regels

In Nederland rijden zo’n 167.000 elektrische steps rond, meldt marktonderzoeker Multiscope op basis van onderzoek onder duizenden Nederlanders. Dat lijkt een aanzienlijk aantal, want met de steps is het in veel gevallen niet toegestaan om op de openbare weg te rijden. De overheid heeft daar nog geen toestemming voor gegeven. Toch wordt het apparaat steeds populairder. Volgens de onderzoekers zouden ongeveer 72.000 mensen voor het einde van het jaar nog een elektrische step willen kopen.