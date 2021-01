Slob kan scholen nog niet openen na onderzoek Lansingerland

Demissionair onderwijsminister Arie Slob kan nog niet zeggen of de basisscholen en kinderopvangcentra eerder open kunnen, nu uit een GGD-onderzoek blijkt dat er geen grootschalige verspreiding was van de Britse coronavariant op een basisschool. Het onderzoek is weliswaar „een lichtpuntje”, vindt hij, maar de vraag of kinderen de Britse variant sneller verspreiden blijft nog onbeantwoord.