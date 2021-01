Ollongren: heel kleine kans dat verkiezingen worden uitgesteld

De kans dat verkiezingen worden uitgesteld is heel klein, zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. „Ik kan niets garanderen, maar we zetten alles op alles dat het wel door kan gaan”, aldus de bewindsvrouw. Een aantal gemeenten heeft grote zorgen over de strenge maatregelen die in maart mogelijk nog gelden wegens de Britse coronavariant, maar volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is er geen weg meer terug.