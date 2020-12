‘Horeca heeft nog jaren last van crisis’

De horeca heeft nog jaren last van de naweeën van de coronacrisis. Dit jaar zal de sector zijn omzet met 40 procent zien dalen in vergelijking met een jaar eerder. Voor volgend jaar is de situatie iets rooskleuriger met een gemiddeld omzetverlies van naar verwachting 20 procent. Door het langdurige verlies aan inkomsten en het onzekere perspectief zal het aantal bedrijfsbeëindigingen en faillissementen volgend jaar flink stijgen. Verder is de vraag of de niveaus van voor de crisis nog wel zullen worden gehaald.