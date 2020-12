‘Investeerders azen op Nederlandse medisch leverancier Mediq’

De Amerikaanse investeringsmaatschappijen Bain Capital en Clayton Dubilier & Rice zijn in een laatste biedingsronde verwikkeld voor een overname van de Nederlandse medisch leverancier Mediq. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. In augustus werd gemeld dat Mediq in de etalage is gezet door eigenaar en investeerder Advent International voor een prijs van meer dan 1 miljard euro.