Slob: School mag identiteitsverklaring van ouders vragen

Reformatorische scholen mogen van ouders blijven vragen een identiteitsverklaring te ondertekenen waarin ze uitspreken dat een homoseksuele levenswijze in strijd is met de Bijbel.

Dat stelde minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs maandag in de Tweede Kamer tijdens een debat over een wet die de eisen voor het burgerschapsonderwijs aanscherpt.

Een groot deel van het debat ging over de vraag of reformatorische scholen ouders een dergelijke identiteitsverklaring mogen laten ondertekenen. Aanleiding daarvoor was een artikel in het dagblad Trouw van maandag. Daarin beklagen twee jongeren met een homoseksuele geaardheid zich over het klimaat op het Van Lodestein College in Amersfoort en de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen.

De fracties van SP, D66, GroenLinks en PvdA vinden dat Slob direct een eind moet maken aan het ondertekenen van de identiteitsverklaringen. D66-Kamerlid Van Meenen wil een bredere discussie. Hij was er tijdens het debat achter gekomen dat bijvoorbeeld ook sommige peuterspeelzalen van ouders vragen om geen televisie in huis te hebben en hun kinderen te kleden als jongetjes en meisjes. De democraat noemde dat “volstrekte onzin”.

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs legde de Kamerleden uit dat op grond van artikel 23 van de Grondwet, waarin de onderwijsvrijheid is vastgelegd, scholen het recht hebben om van ouders ondertekening van een identiteitsverklaring te vragen voor ze hen en hun kinderen toelaten. Als de Kamer daarvan af wil, moet de Grondwet worden gewijzigd, aldus de minister.

Slob voegde er wel aan toe dat door de nieuwe wet over burgerschapsvorming scholen ervoor moeten zorgen dat ze aandacht besteden aan de democratische basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Scholen moeten er volgens de bewindsman regelen dat de cultuur in de school in lijn ligt met deze basiswaarden zodat leerlingen met een homoseksuele geaardheid zich vrij en veilig voelen om voor hun mening uit te komen. De Onderwijsinspectie gaat dat toetsen.

De overgrote meerderheid van de Tweede Kamer gaat akkoord met de wettelijke aanvullingen voor het burgerschapsonderwijs. Volgende week dinsdag stemt de Kamer erover.

