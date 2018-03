Kabinet „weegt” uitkomst referendum

Het kabinet gaat de uitkomst van het raadgevend referendum over de nieuwe inlichtingenwet „wegen.” Maar dat gebeurt pas als volgende week de officiële uitslag bekend is, zei minister Ollongren donderdag.

Ze liet in het midden of de wet later wordt ingevoerd dan de beoogde datum van 1 mei. Een krappe meerderheid stemde tegen de wet. Ollongren gaf toe dat die uitslag een teleurstelling is voor het kabinet.

De regeringspartijen zeiden dat het kabinet nu aan zet is. Daarna zullen ze zelf hun standpunt bepalen. CU-leider Segers onderstreepte dat het „ingewikkeld” is om de uitslag van het referendum goed te wegen. CDA-leider Buma wilde niet herhalen dat het kabinet de afwijzing van de inlichtingenwet naast zich neer moet leggen. Premier Rutte vond de uitslag „op zich jammer.” „Maar hiervoor geldt dat ik de soevereiniteit van de Nederlandse kiezer heb te respecteren.”

Door de blanco stemmen blijft zowel het aantal nee-stemmers als het aantal voorstanders waarschijnlijk onder de 50 procent. Ook in dat geval hebben de tegenstanders gewonnen, zei de Kiesraad. Die sprak tegen dat het referendum onbeslist kan blijven, zoals onder anderen D66-Kamerlid Verhoeven suggereerde.