‘Financiering regionale omroepen moet verdrievoudigd’

Regionale omroepen krijgen nu te weinig geld om hun werk goed te kunnen doen en daarom moet hun financiering verdrievoudigd worden. Daarvoor pleiten de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur.

De organisaties willen verbeteringen voor alle lokale journalistiek, dus ook regionale kranten of nieuwssites. Regionale media moeten meer gaan samenwerken en er moet een „landelijk dekkend fonds” komen voor lokale, journalistieke projecten. Ook moeten er concretere doelen worden afgesproken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zodat het beter kan controleren of media aan verwachtingen voldoen.

Volgens de raden zijn lokale media „onontbeerlijk” voor de democratie, omdat mensen op basis van lokaal nieuws kunnen beslissen op welke partij ze stemmen. Ook houden ze lokale bestuurders scherp en zetten ze belangrijke kwesties op de politieke agenda. Vooral in steden gaat het relatief goed, maar in „minder dichtbevolkte gebieden zijn er te weinig journalisten en kwalitatieve media”. Ook is daar hun financiële positie „precair” en schiet hun bereik tekort. Alleen door maatregelen te nemen „zullen lokale media weer in staat zijn hun essentiële functies voor democratie en samenleving uit te oefenen.”

Een paar weken geleden besloten Omroep Flevoland, RTV Utrecht, NH Media en AT5 samen adverteerders te werven. Daardoor wordt hun bereik een stuk groter. Lokale media zijn vaak volledig afhankelijk van reclame-inkomsten, die al jaren teruglopen. Door de coronacrisis kwamen media nog meer in de problemen. Minister Arie Slob (Media) trok eenmalig 11 miljoen euro uit om huis-aan-huisbladen en lokale publieke omroepen te helpen.