ChristenUnie wil suikertaks en lager btw-tarief groente en fruit

Het btw-tarief dat consumenten over groente en fruit betalen moet omlaag, vindt de ChristenUnie. De regeringspartij pleit in haar verkiezingsprogramma voor zo’n lager tarief, en een belasting op frisdrank met veel suiker, zei voorman Gert-Jan Segers in het praatprogramma Op1.

Volgens Segers laat de coronacrisis zien dat het belangrijk is Nederlanders te verleiden gezonder te leven. Voor mensen is een gezond leven fijn en bovendien scheelt het veel kosten voor de maatschappij, aldus Segers. Hij wees op Groot-Brittannië waar de suikertaks volgens hem goed werkt, omdat de industrie de frisdrank al minder zoet maakt.

Al eerder pleitten onder meer GroenLinks en Partij voor de Dieren voor een suikertaks. In politiek Den Haag is volgens de ChristenUnie-leider vooral coalitiegenoot VVD tegen zo’n belasting, omdat die niet te veel willen treden in de vrijheid van mensen.

Paul Blokhuis, namens de ChristenUnie staatssecretaris van Volksgezondheid, werkte in deze kabinetsperiode aan het preventieakkoord. Daarin zijn afspraken gemaakt om Nederlanders gezonder te laten leven. Jaarlijks sterven tienduizenden Nederlanders aan de gevolgen van een ongezonde levensstijl, zoals roken, overgewicht of veel alcohol drinken.

Blokhuis zelf moest de Kamer eerder dit jaar mededelen dat er voorlopig geen suikertaks komt. Volgens gezondheidsinstituut RIVM is er geen hard bewijs dat het iets duurder maken van suikerhoudende dranken, werkt in de strijd tegen overgewicht.

Dit kabinet heeft de belasting toegevoegde waarde (btw) over producten en diensten die van groot belang zijn, verhoogd. Nederlanders betalen over de meeste boodschappen, medicijnen, kunst en boeken 9 procent in plaats van het oude tarief van 6 procent. De roep om dit hoge tarief voor gezond eten te verlagen neemt al een tijdje toe, maar Europese regels zouden dat onderscheid in de weg zitten.