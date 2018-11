„Bestrijd ziekte van Lyme Europabreed”

De Europese Commissie moet een plan maken om de ziekte van Lyme in de hele EU gecoördineerd aan te pakken. Het Europees Parlement roept daartoe op in een resolutie over deze „stille epidemie” die naar schatting 1 miljoen Europeanen heeft getroffen.

De infectieziekte wordt verspreid door teken. In Nederland lopen jaarlijks zo’n 27.000 mensen deze ziekte op, vier keer zoveel als twintig jaar geleden. Lyme kan onder meer chronische pijn, concentratieproblemen en vermoeidheid veroorzaken.

De diagnose is niet eenvoudig te stellen, mede omdat er geen goede testen zijn. Brussel en de lidstaten zouden moeten gaan werken aan een standaardtest- en -behandeling. De EU-landen zouden daarnaast de plicht moeten krijgen gegevens te delen en preventiecampagnes moeten voeren, aldus het parlement.

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik sprak van „een medische ramp. ,,We gaan op EU-niveau aan de slag om de diagnose sneller vast te kunnen stellen en spoedig een vaccin te ontwikkelen tegen de ziekte.”