Werken met de wereld aan je voeten

„Ik lees en beantwoord mails, maar niet elke dag”, staat er standaard onder aan haar e-mail. Weg kantoorhysterie. Annemarie Janse (46) werkt helder en ordelijk; dat heeft ze ook klanten te bieden. En ze werkt overal ter wereld.

„Na mijn studie medische biologie heb ik een aantal jaren onderzoek gedaan op gebied van de gezondheidszorg. Zinvol werk doen vond ik altijd al belangrijk. Tien jaar geleden begon het idee te groeien om voor mijzelf te beginnen. Maar ik had daar nog allerlei bezwaren bij: ik zag mezelf al eenzaam thuis aan de tafel werken.

Toen ik vorig jaar mijn baan kwijtraakte door een reorganisatie, was dat het moment om de stap te zetten. Met het kantoorbestaan van vergaderen en de soms rigide structuren had ik het wel gehad. Als zelfstandige kan ik nu zelf bepalen welke opdrachten ik doe. Momenteel heb ik een zzp’er als klant die sociale projecten voor gemeenten opzet.

Veel ondernemers starten enthousiast, maar als het bedrijf groeit zie ik chaos ontstaan. Ik help ondernemers om het werk op orde te brengen en in goede banen te leiden. Om producten te kunnen verkopen is een goede website nodig en moet je op de sociale media in beeld zijn. Ondernemers willen vaak wel aan de slag met een blog, maar het komt er niet van. Ik zit hen dan achter de vodden om desnoods in de auto een tekst op de dictafoon op te nemen en die naar mij te sturen. Datgene waaraan een ondernemer vaak een hekel heeft, vind ik juist leuk.

Nomade

Ik doe klussen waarvoor ik niet bij klanten op de werkvloer aanwezig hoef te zijn: ik werk op afstand. Ik reis namelijk ook de wereld rond. Daarom noem ik mijzelf een virtueel business assistent en reiziger. Is een klant zelf ook zzp’er dan hoeft die vaak geen ruggespraak te houden met teams; dat werkt prettig. Uiteraard wil ik ook mijn klanten in levenden lijve spreken; met hen maak ik dan een afspraak.

Contact met andere digitale ‘nomaden’ krijg ik door mijn internationale netwerk: zo heb ik voor mijn gevoel toch collega’s. In de Verenigde Staten is de virtueel assistent al veel gewoner dan in Nederland. Op reis ben ik dus niet per definitie alleen.

Van heimwee had ik bepaald geen last als we vroeger met ons gezin op vakantie gingen. Dolenthousiast was ik: een halfjaar van tevoren keek ik er al naar uit. Dat ik nu al reizend kan werken, vind ik geweldig. Voor het eerst lopen door de straten van New York of waar dan ook ter wereld: er maakt zich een enorme opwinding van mij meester als ik op een nieuwe plek kom. Dat ik geen vaste werkplek heb, is voor mij geen punt. Ik weet genoeg werkplekken te vinden die te huur zijn. Voor geroezemoes of getinkel van bestek kan ik me goed afsluiten.

Natuurlijk, wereldwijd werken heeft z’n nadelen. Ik ben net terug van een halfjaar rondtrekken door Zuid-Amerika en in die tijd miste ik mijn familie, vrienden en kerk wel. In Peru trok ik een tijdje op met een Peruaans-Nederlands stel, met hen ging ik mee naar de kerk. Maar als je niet langere tijd op één plek kunt zijn, zijn contacten met andere mensen best vluchtig.

Spullen

Voordat ik de stap zette, heb ik stilgestaan bij vragen zoals: Wat betekenen geld verdienen en spullen hebben voor mij? En: wat is de waarde van tijd? Een goede christelijke visie op werk vond ik in het boek ”Goed werk” van de Amerikaan Tim Keller. Vroeger deed ik er alles aan om mijn huis mooi in te richten. Nu is het voor mij belangrijker wat ik aan de wereld bijdraag. De kansen die ik zelf heb gekregen wil ik anderen ook graag geven. In de toekomst zou ik graag voor bedrijven met een sociale impact gaan werken. Inspirerend vind ik bijvoorbeeld de fabriek in Cambodja die tassen maakt van plastic afval uit de Aziatische Zee.”

Ook bezield werker? Stuur een mail naar econ@refdag.nl

Loopbaan Annemarie Janse

Annemarie Janse groeit op in Vaassen. Ze studeert van 1989 tot 1995 medische biologie aan de Universiteit Utrecht. Van 1995 tot medio 2017 werkt ze in verschillende banen als onderzoeker op de gebieden van medicijngebruik en cardiologie. Als manager is ze verantwoordelijk voor de opleidingen van onderzoekers. Janse start in oktober 2017 als zzp’er en wordt virtual business assistent. In 2005 werkt ze mee aan de oprichting van de International Christian Fellowship in Utrecht, een internationale kerk die onderdeel is van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Janse woont in Utrecht.