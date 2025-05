Interim-bestuur van FNV weggestuurd

Het is onduidelijk wie hen nu gaat vervangen, geeft Judith Westhoek van de interne vakbond FNV Personeel aan. Volgens haar wil het Ledenparlement dat de eerder uitgestelde verkiezingen voor een nieuw bestuur toch weer op 11 juli worden gehouden. Ze noemt de gang van zaken „bizar”.

Het is al langer onrustig binnen de vakbond na een vermeende valse integriteitsmelding over toenmalig vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. Eind februari besloten het Ledenparlement, de raad van toezicht en het toenmalige bestuur dat er vanwege de onrust een interim-bestuur moest komen.

Westhoek denkt dat de raad van toezicht druk heeft uitgeoefend op het Ledenparlement om het interim-bestuur weg te sturen om verkiezingen in juli mogelijk te maken. Het interim-bestuur was juist voorstander van uitstel van de verkiezingen in afwachting van lopende onderzoeken naar de integriteit en het handelen van bestuurs- en rvt-leden.

„Nu dreigt er alsnog een besmette verkiezing plaats te vinden. Waarom niet wachten totdat de onderste steen boven is?”, vraagt Westhoek zich af. FNV Personeel zegt geen enkel vertrouwen meer te hebben in de rvt. „Het is onaanvaardbaar dat de raad van toezicht blijft doorgaan met het creëren van deze onrust zonder duidelijke oplossing.”