Vraag dit jaar nog snel een energielabel aan

De kosten van een energielabel gaan vanaf 1 januari 2021 stijgen van een paar euro naar wel 200 euro of meer. Het is dus verstandig om er dit jaar nog één aan te vragen.

Een energielabel voor woningen is te vergelijken met een energielabel voor wasmachines en andere apparaten. Als je een woning koopt of verkoopt is met zo’n label zichtbaar hoe zuinig die koopwoning is. Bij de prijsonderhandeling kan daar dan rekening mee gehouden worden. Al in 2015 is het energielabel voor woningen ingevoerd. Vrijwel iedere woning heeft toen een voorlopig label gekregen en bij de verkoop moet dit voorlopige label omgezet worden in een definitief label.

Dat omzetten is eenvoudig: wat vragen beantwoorden en wat foto’s aanleveren. De kosten zijn zeer laag, soms zelfs maar 1 euro. Het kan zo goedkoop, omdat er geen fysiek huisbezoek aan te pas komt. Omdat het huidige systeem fraudegevoelig is, is besloten dat er een officiële adviseur thuiskomt om zo’n label aan te vragen. Het is dan logisch dat de kosten fors stijgen. Er is overigens veel kritiek op deze veel duurdere variant, omdat de echte meerwaarde vergeleken met het huidige label klein is.

Er zijn nog andere redenen om nog snel voor 1 januari het energielabel aan te vragen. Tot nu toe heb ik de indruk dat het voorlopige label wat pessimistischer is dan de werkelijkheid. Zet je het dus voor een paar euro om naar en hoger label, dan krijgt je huis een betere registratie.

Meteen boete bij ontbreken energielabel

Je ziet nu al gebeuren dat banken een korting op de hypotheekrente geven bij een zeer goed label, weliswaar alleen nog bij nieuwbouwwoningen. Ik acht de kans vrij groot dat de komende tien jaar banken een opslag op de rente gaan geven als je juist een slecht label hebt. Dus als je rente de komende tien jaar afloopt of je moet een nieuwe hypotheek hebben, dan kan een niet kloppend label je op kosten jagen.

Daarnaast is het nu zo dat je met een goed label meer mag lenen. Weliswaar mag die extra leenruimte alleen gebruikt worden voor energiezuinige investeringen.

Huizen met een C-label of lager krijgen vanaf augustus bij Triodosbank maximaal 90 procent hypotheek. Ik verwacht dat dit het begin is van een trend en dat meerdere banken dit gaan doen.

Verder moeten gemeentes wijken gaan verduurzamen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Ik verwacht dat het label een rol gaat spelen bij het activeren van mensen hiervoor. Consumenten zullen steeds kritischer worden over de energiekosten bij de koop van een woning. Ga je dus de komende tien jaar je woning verkopen, dan is het verstandig om het voorlopige, vaak negatievere, label om te zetten in een beter label. Nu al levert een woning met een hoger label meer geld op. Wat we nu nog een Label A vinden is over vijf jaar mogelijk al een B. Tegen die tijd zijn er door technische ontwikkelingen vrijwel zeker betere mogelijkheden tot verduurzamen.

Mocht je eerst willen verduurzamen om later een duurder label aan te vragen, dan is het verstandig dat je alle facturen bewaart en goede foto’s neemt. Je kunt dan namelijk bewijzen aanleveren aan de energieadviseur die langskomt om een rapport op te maken. Als je dat niet hebt, kan tegen die tijd je label alsnog lager uitvallen en dat zou jammer zijn.

De auteur is Master of Financial Planning. Volgende keer: Een reactie op de plannen van prinsjesdag? Suggesties of vragen? financieel@refdag.nl