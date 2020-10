VNG: voorstel SZW voor verbetering asbeststelsel terug naar de tekentafel

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft dinsdag zeer kritisch gereageerd op een voorstel van het Ministerie van Sociale Zaken (SZW) om het Asbestverwijderingsbesluit en het Arbobesluit te verbeteren.

De VNG onderschrijft in een brief de inzet op meer risicogericht werken, maar vindt een „fundamentelere ingreep” nodig. Ook is het volgens de gemeenten niet logisch om te verbieden dat particulieren zelf bijvoorbeeld maximaal 35 vierkante meter asbesthoudende dakplaten verwijderen en afvoeren, terwijl het gezondheidsrisico in zo’n situatie laag is gebleken.

De gemeenten roepen SZW op het asbeststelsel „opnieuw tegen het licht te houden” en eerst de onderzoeken welke taken Rijk, gemeenten en de markt passen. Ze vinden „dat de marktwerking in de asbestsector te ver is doorgevoerd en dat de overheid het nakijken heeft.”

Nederland kent sinds 1993 een verbod op toepassing van de vezelachtige stof in bouwmaterialen vanwege de gezondheidsrisico’s van asbest. Bij het opruimen van asbesthoudend materiaal laat de overheid veel verantwoordelijkheid aan de markt zelf over.

De visie van de gemeenten komt overeen met de conclusies van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), dat eerder dit jaar een kritisch rapport uitbracht over het huidige asbeststelsel. Aedes, de koepel van woningcorporaties, gaf opdracht het systeem te onderzoeken.

Betrokken partijen zoals woningcorporaties, saneerders en de instelling die certificaten uitreikt, zijn in de discussie over asbestregels lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. „Het ontbreekt aan bescherming van zwakke belangen en garanties tegen het optreden van perverse effecten”, constateerde de NSOB. Hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen en NSOB-voorzitter licht woensdagochtend dit rapport toe aan Tweede Kamerleden.