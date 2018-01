Van Dalen: Europese ban op pulsvisserij gaat niet direct in

De oproep van het Europees Parlement dinsdag om de pulsvisserij volledig te verbieden heeft voorlopig geen consequenties voor vissers die op dit moment een ontheffing hebben. Maar aan het eind van de looptijd –dat wil zeggen eind 2018 of in de loop van 2019– is het afgelopen, tenzij Eurocommissaris Vella (Visserij) zijn wetsvoorstel intrekt.

Dat zei Europarlementariër Van Dalen (ChristenUnie-SGP) dinsdag op een door hem georganiseerde persconferentie in Straatsburg.

Van Dalen gaat Vella juist vragen om zijn voorstel terug te nemen. Volgens de Nederlander is Vella’s plan door tientallen amendementen zo ingrijpend gewijzigd, dat hij dat niet meer met goed fatsoen kan verdedigen.

„Als hij het terugneemt, verwacht ik een moeizaam proces van onderhandelingen tussen de drie instellingen (Europese Commissie, Raad van visserijministers en Europees Parlement, red.). Dat gaat wellicht zo lang duren dat het niet meer lukt om voor de nieuwe Europese verkiezingen tot overeenstemming te komen”, aldus Van Dalen.

Europees Parlement wil totaal verbod pulsvisserij

Hij zou het „niet zo gek” vinden als de kwestie van de pulsvisserij over de verkiezingen heen wordt getild. „Dan zitten we al heel dicht bij de winter van 2020-2021, wanneer de onderhandelingen over aanpassing van het Europees Visserijbeleid moeten starten. Dat biedt wellicht nieuwe kansen.”

De nieuwe wet waarover het Europees Parlement dinsdag stemde betrof het bijwerken en combineren van meer dan dertig verordeningen. Die voorzien in maatregelen inzake vistuig en vismethoden, minimumafmetingen van vis die mag worden gevangen en stopzetten of beperken van de visserij in bepaalde gebieden of gedurende bepaalde perioden.

Tijdens de persconferentie spraken ook de Nederlandse Europarlementariërs Huitema (VVD), Schreijer-Pierik (CDA), Gerbrandy (D66) en Jongerius (PvdA). Zij toonden zich eensgezind teleurgesteld over het onverwachts afserveren van de door Nederlandse vissers ontwikkelde, vernieuwende pulstechniek. Jongerius sprak van een politiek besluit. „Het Europees Parlement heeft op nationale gronden gekozen. Daarvan is een groep burgers uit één lidstaat de dupe.”