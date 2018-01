”Stapelend” veiligheidshek Stackdoor schudt de markt op

Het is de droom van iedere ondernemer: je brengt als enige een product op de markt waarvan de verkoop bij voorbaat is gegarandeerd. Dat overkwam Tammo Schut met het door hem ontworpen ”stapelend” beveiligingshek Stackdoor.

Ooit was Schut (49) als zzp’er actief in de verkoop en montage van rolluiken en -hekken. Steeds meer winkeliers monteren zo’n beveiliging aan de gevel om hun kostbare waar te beschermen tegen inbrekers. Maar eigenlijk zijn het ondingen: ze zijn log, behoorlijk zwaar en de kast waarin het systeem wordt opgerold, neemt veel ruimte in. Daar komt bij dat ongenode gasten een rolluik of -hek vrij gemakkelijk een stukje kunnen optillen – voldoende om eronderdoor te kruipen. Dat is alleen te voorkomen door extra sloten te monteren waarmee het hek in de muur wordt geborgd, maar praktisch is dat niet.

„Rolluiken zien er al honderd jaar min of meer hetzelfde uit. Innovaties zijn er nauwelijks geweest”, zegt Schut. In 2011 besloot hij zelf de productie ter hand te nemen. Hij nam een bestaand bedrijfje in Harderwijk over en werkte aan de tekentafel zijn eigen ideeën uit.

In 2013 ontwierp hij een geheel nieuw type hek, dat de nadelen van de traditionele beveiligingshekken niet meer kent. Hij gaf het de naam Stackdoor. Het Engelse ”stack” betekent: opstapelen. En dat is precies wat Schuts hek doet: als het beveiligde object –bijvoorbeeld een winkelpui, parkeergarage of entree van een kantoorpand– weer open moet, stapelt het hek zichzelf op in plaats van zich op te rollen.

Het hek bestaat uit stalen kokerprofielen –de liggers– waar op uitgekiende afstanden massieve stalen pennen aan hangen én gaten in zijn geboord. De pennen vallen bij het opstapelen precies in de gaten van de liggers daaronder. In de zogeheten parkeerstand rest een compact stapeltje liggers. Het doet denken aan een opgevouwen zonwering van luxaflex. De benodigde inbouwruimte is daardoor beperkt: 30 millimeter dikte bij 400 millimeter hoogte voor een gemiddeld hek. Bij een traditioneel rolhek is dat 400 bij 500 millimeter.

De twee kettingen die het hek op- en afstapelen, lopen in geleiders aan de zijkant. Het systeem borgt zichzelf: optillen is uitgesloten. „Zelfs met een hydraulische krik lukt het niet”, vertelt Schut.

Tegelijk is het systeem zo flexibel dat het ook in ronde vorm geplaatst kan worden, bijvoorbeeld voor een draaideur. Ook hoeken en brede overspanningen zonder extra tussenstijlen zijn mogelijk.

De vraag naar het nieuwe rolhek is van meet af aan groot. Zo groot dat Schut de productie fors moest uitbreiden. Bovendien vroeg hij internationaal octrooi aan. Dat zijn zaken die veel geld kosten. Schut besloot daarom een investeringsmaatschappij binnen te halen die bekend is met de maakindustrie: Anders Invest. Die heeft sinds 2015 een meerderheidsbelang in Stackdoor.

Het personeelsbestand is gegroeid van vijf naar twintig medewerkers. Onder hen is sinds eind 2017 algemeen directeur Gert Wiggelinkhuijsen. Die stuurt de verdere opschaling van Stackdoor aan, terwijl Schut zich toelegt op de ontwikkeling van nieuwe varianten.

In drie jaar heeft Stackdoor al meer dan duizend hekken afgeleverd, vooral in Nederland, maar ook daarbuiten. Onder de klanten zijn grote namen: de Rotterdamse Markthal, Schiphol en Hudson’s Bay.

De rolluikenmarkt is een vechtmarkt, zegt Wiggelinkhuijsen. Omzetcijfers geeft hij liever niet. „Er wordt enorm op ons gelet. De prijs? Die is niet hoger dan die van een gemiddeld type rolluik. Bovendien is het systeem veel sterker en veiliger en voldoet het aan de zwaarste eisen van verzekeraars.”

Stackdoor groeit de komende tijd verder naar vijftig medewerkers. Wiggelinkhuijsen wil ook een dealernetwerk opzetten.

Intussen sleutelt Schut verder. Enigszins verscholen in de productiehal staat de nieuwste variant, een dichte versie. Schut: „De Stackdoor Closed gaat het rolluik vervangen dat we nu nog monteren in rookwarenkasten – een ander product van ons bedrijf.”

Stackdoor krijgt inmiddels erkenning in het vak. Het systeem is genomineerd voor de toonaangevende innovatieprijs op de R+T, een internationale vakbeurs die eind januari in het Duitse Stuttgart wordt gehouden. Schut is er trots op: „Ons hek brengt wat teweeg in rolluikenland.”

>>digibron.nl/dezaak

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Stackdoor

Waar: Harderwijk

Sinds: 2013

Product: beveiligingshekken

Aantal medewerkers: 20