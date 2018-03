Puzzelen met geld verplichte hobby voor Coby de Jong

Shoarmavlees, Ice Tea en frituurolie zijn in de aanbieding. Aan de keukentafel bladert Coby de Jong (51) de folder van de Hoogvliet door. Van 110 euro per week stelt ze het weekmenu samen. Wat als haar portemonnee leeg is? „Op is op. Het klinkt streng, maar het werkt.”

De twee-onder-een-kapwoning van de familie De Jong in Scherpenzeel staat er zo te zien nog niet zo lang. Alles zit strak in de verf en oogt fris. „We wonen hier nu vier jaar”, zegt Arie de Jong (45). Het gezin bestaat verder uit Wouter (18), Rutger (16), Alisa (15) en Arian (7).

Arie is eenverdiener, vanaf de komst van hun kinderen. Coby: „Werk en de zorg voor de kinderen vind ik lastig te combineren. Nu kan ik aandacht geven aan mijn gezin en heb ik ook tijd om er vrijwilligerswerk bij te doen.” De bewuste keuze om van één inkomen rond te komen, vraagt creativiteit van het echtpaar. Arie: „Hoewel ik in de loop van de jaren meer ben gaan verdienen, houden we verhoudingsgewijs minder over. De overheid stimuleert het bepaald niet om eenverdiener te zijn. Al houden wij uiteindelijk wel nog genoeg over om van uit te delen en om van te sparen.”

Limonade

Zoon Rutger stapt de keuken binnen. Hij groet het bezoek en ploft neer op de bank in de woonkamer. Coby: „Met een opgroeiend gezin merk je dat ze meer gaan eten en dat ze meer eisen stellen. Ik kan bijvoorbeeld niet meer aankomen met alleen maar limonade. Regelmatig zorg ik voor een extra stukje vlees op het bord.”

Iedere maandag maakt ze een boodschappenlijstje aan de hand van de folder van de Hoogvliet. Ze slaat daarna voor ongeveer 60 euro levensmiddelen in. De drogisterijartikelen horen daar ook bij. Daarna pint ze het resterende bedrag van 50 euro en koopt daar de overige producten van die ze nodig heeft. Want de grens is en blijft 110 euro per week. Coby tikt met haar vinger op de voorkant van de folder. „Kijk, shoarmavlees is in de aanbieding. Volgende week eten we broodjes gyros.” Ze pakt pen en papier en zet pitabroodjes en knoflooksaus ook op haar lijstje.

In de folder staan Duyvisnootjes. Twee zakken voor 3 euro. Jawel, die krijgen ook een plekje op de lijst. De LIGA’s laat ze liggen: „Ondanks de aanbieding vind ik ze te duur. Mijn jongens krijgen een stroopwafel mee naar school.” Frituurolie is ook in de aanbieding: dat komt mooi uit, want die had ze toch nodig. De chips en frisdrank zijn pas vrijdag aan de beurt. Lachend: „Als ik die op maandag koop, halen ze de vrijdag niet.”

Uitstellen

Bij de spullen die nog in de koelkast liggen, zoekt Coby op Smulweb een recept. Sinds kort gebruikt ze ook de app Afgeprijsd. De supermarkt om de hoek voert daar alle afgeprijsde artikelen in. „Pas hebben we op zondag heerlijke soep gegeten van de afgeprijsde soepgroente en gehakt. Het smaakt extra lekker als je weet dat dit niet in de container is beland.”

Puzzelen met geld: Coby noemt het een verplichte hobby. „Als je wensen moet uitstellen, leer je om tevreden te zijn. Het geeft uiteindelijk meer voldoening om het goed te hebben met elkaar. Het is bij onze manier van leven gaan horen. En het mooie is dat we het geld dat overblijft aan de boodschappen, weer kunnen besteden aan de pianolessen van onze dochter.”

Ook de andere uitgaven doet het gezin slim. Arie gaat voor kwalitatief goede spullen: „Ik schaf liever een fiets van een goed merk aan via marktplaats.nl dan dat ik een goedkoop exemplaar uit de winkel koop. Dan heb ik er langer plezier van.” Zelfs de keuken in hun vier jaar oude nieuwbouwhuis komt van Marktplaats. Coby zou best een nieuwe stoel voor in de keuken willen. Maar ik wacht totdat ik een mooie bij de kringloop zie en koop ’m dan.”

Brillen

Zodra het loon binnen is, zet het stel een bedrag apart voor grote uitgaven en onverwachte kosten. Arie: „Iedereen in ons gezin draagt een bril; een flinke kostenpost dus. Het spaargeld is iedere maand weer nodig voor iets anders. Zijn het niet de brillen, dan is het wel de apk-keuring van de auto.”

Het gezin gaat één keer per jaar één week op vakantie. Arie: „Ik kan mezelf wel vergelijken met anderen die vaker op vakantie gaan, maar er zijn ook gezinnen die nooit weg kunnen.”

Tevreden zijn met wat je hebt: die boodschap komt telkens terug in het gesprek. Coby: „De Bijbel zegt dat we ons hart niet te veel op geld moeten zetten. Armoede is een kruis, maar veel rijkdom hebben is ook altijd niet goed.”

Bijbaantje

Alisa pakt ondertussen haar jas en sjouwt haar krantentas van het RD door de keuken. Ze gaat haar krantenwijk lopen. Blijkbaar hebben de oudste kinderen een bijbaantje. Arie: „De jongste krijgt een euro zakgeld en moet daar kleine klusjes voor doen. Onze kinderen zijn best wel prijsbewust en sparen zelf ook.”

Zijn vrouw vult aan: „Leren van fouten hoort er ook bij. Mijn zoon wilde een keer in een opwelling een prulding kopen. Ik heb hem maar laten gaan. Zomaar toegeven aan een impuls is een les.”

Geld moet rollen, luidt het gezegde. Hoe bewust gaan christenen met hun geld om? In een serie van vijf artikelen geven gezinnen hun visie op hun uitgavenpatroon. Woensdag deel 2.

