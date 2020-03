Onzekere tijden voor de zzp’er

Veel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) komen in de problemen door het coronavirus en moeten bijstand vragen bij de gemeente. Drie portretten.

Fotograaf

Eigenlijk zou het seizoen voor bruidsfotograaf Theo van Woerden (62) uit Lisse nu beginnen. „Van april tot oktober moet ik mijn geld verdienen. Dan ben ik normaal gesproken ontzettend druk met de ene bruiloft na de andere. Ik verdien dan genoeg om de rustige wintermaanden financieel te kunnen overleven.”

Door het coronavirus gaat nu alles anders. „Het ene na het andere stelletje belt af. Bruiloften worden uitgesteld naar het najaar of naar volgend jaar. Voor mij betekent dat dit jaar geen of amper inkomsten in de maanden waarin ik het normaal gesproken juist moet verdienen.”

Ondanks de financiële zorgen zegt Van Woerden er nog geen uur van wakker gelegen te hebben. „Ik werk nu zo’n 40 jaar voor mezelf en heb goede maar ook slechte tijden meegemaakt.

Ook nu leg ik mijn toekomst in de hand van God. Hij weet wat ik nodig heb. Daar houd ik mij aan vast.”

Daarnaast kijkt Van Woerden ook naar de overheid. „Rutte heeft gezegd dat er door het virus geen enkel bedrijf failliet mag gaan, dus ook geen zzp’er. De overheid heeft beloofd dat iedereen minimaal op bijstandsniveau inkomen blijft houden, dus dan ga ik er van uit dat ook gebeurd.”

De Crom. beeld RD

Trainer

De agenda van zzp’er Annemiek de Crom (55) uit Amersfoort is door het coronavirus de komende maanden bijna helemaal leeggeveegd. „Ik geef trainingen, workshops en lezingen over het werken met een chronische aandoening. Al die bijeenkomsten zijn geschrapt, dus die inkomstenbron kan ik wel vergeten.”

De Crom heeft nog twee opdrachtgevers overgehouden waar ze teksten voor schrijft. „Met die enkele opdrachten kan ik nog wel even vooruit. Maar als die ophouden, weet ik het niet. Opdrachtgevers hebben ook verminderde inkomsten en dan gaat het vaste personeel voor. Het is een uiterst onzekere tijd, ook omdat ik niet weet hoelang dit allemaal gaat duren.”

De Amersfoortse, die zelf reumatoïde artritis (chronische gewrichtsreuma) heeft, is zich aan het bezinnen op nieuwe mogelijkheden om haar trainingen te geven. „Ik onderzoek of ik ze online kan aanbieden.” Het scheelt voor De Crom dat ze in de afgelopen jaren een financiële buffer heeft kunnen opbouwen. „Ik hoef nu nog niet bij de gemeente aan te kloppen voor financiële bijstand. Maar als dit erg lang gaat duren, kan dat moment wel een keer aanbreken.”

Walrecht. beeld RD

Uitgever

De omzet van zzp’er Rob Walrecht (60) uit Amersfoort is door het coronavirus met zeker tweederde teruggelopen. Walrecht is uitgever van artikelen die met sterrenkunde te maken hebben, bijvoorbeeld boeken, posters en bouwplaten van sterrenkundige modellen en instrumenten. „Sterrenwachten zijn gesloten, boekwinkels liggen stil, maar ook via de webshop komen er veel minder bestellingen binnen. Dat laatste vind ik vreemd. Je zou verwachten dat ouders materiaal zoeken om hun kinderen thuisonderwijs te geven. Met mijn planisfeer of sterrenschijf kun je bijvoorbeeld de sterren leren herkennen.”

Normaal gesproken kon Walrecht tijdens het geven van gastlessen en cursussen bekendheid geven aan zijn producten. Maar die lessen mag hij vanwege het coronavirus nu niet meer geven, dus de reclame voor zijn producten is ook weg.

Walrecht heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor financiële bijstand. Daarnaast heeft zijn vrouw een salaris. „Voorlopig houd ik het nog wel uit. Maar ik hoop wel dat de verkoop een beetje bijtrekt. Ik gebruik de inkomsten ook om weer te investeren in het ontwikkelen van nieuwe producten. Daar heb ik nu wel de tijd voor.”