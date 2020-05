„Onderneemster kan nog steeds moeilijk lening krijgen”

Kredietunie SheCredit verstrekt sinds vorige week leningen speciaal aan vrouwelijke ondernemers uit het midden en kleinbedrijf (mkb). Zij zouden namelijk nog altijd te weinig mogelijkheden om financiering te krijgen voor een bedrijf, vergeleken met mannen.

Het financieringsfonds leent bedragen van maximaal 25 duizend euro uit aan onderneemsters. Daarnaast biedt SheCredit ook begeleiding van vrouwelijke ondernemers uit de bijstand. Vijf vragen aan voorzitter Elisabeth Werter.

Waarom een kredietunie die zich alleen op vrouwen richt?

„Vrouwen en jonge mensen uit de landen van de Europese Unie kunnen wel wat steun gebruiken bij het starten van een eigen bedrijf, is uit onderzoek in 2010 gebleken. De Europese gemeenschap vond ondernemerschap belangrijk omdat dat werk creëert voor de ondernemers zelf en voor anderen.

Eén van de redenen dat vrouwen nog weinig ondernemen, is dat het voor hen veel moeilijker is om financiering te krijgen voor een bedrijf dan voor mannen. Tien jaar later is dat nog steeds een struikelblok. SheCredit wil vrouwelijke mkb-ondernemers in Nederland helpen hun dromen te verwezenlijken.”

Wat voegt u toe aan bestaande kredietunies?

„We zien een gat in de markt met name voor kleine kredieten van tussen de 25 en 250 duizend euro. Voor grotere bedragen werken we samen met andere kredietfondsen. De vijf zogeheten systeembanken werken centraal en zijn niet zo geïnteresseerd in kleine bedragen. De tijd voor een aanvraag steken ze liever in een grote aanvraag voor veel geld.

Daar komt bij dat vrouwen een andere taal spreken dan de meeste mannen. Wat ze willen bereiken met hun bedrijf, de impact, is vaak onderdeel van hun strategie; niet alleen de cijfers en winst. Bij ons moeten de cijfers wel kloppen, we lopen een normaal proces van kredietwaardigheid door. Maar wij kijken ook naar iemands persoonlijkheid en of we daar vertrouwen in hebben.

Verder zijn vrouwen ook nog niet zo gewend om zelf investeerder te zijn. Wij verstrekken obligaties ter waarde van 5000 euro. Zo’n bedrag is te overzien.

We werken met coaching: een geldgevend lid van de coöperatie wordt de coach van een kredietnemend lid. We delen onze kennis en kunde om onderneemsters succesvol te laten zijn, of dat nu marketing betreft of de balans tussen werk en privé. Als een dame een bloemenwinkel heeft, stimuleren we ons netwerk om bij haar te kopen. Persoonlijk contact met de investeerder werkt overigens bij iedere mkb’er goed, of die nu man of vrouw is. Dat zorgt voor een tien maal kleiner risico op faillissement.”

U staat wel open voor mannelijke coaches. Waarom?

„We hebben de mannen nodig bij de verwezenlijking van ons doel: een positieve bijdrage te leveren aan de genderbalans. ”

Hoeveel belangstelling verwacht u voor uw initiatief?

„Heel veel. Er zijn nu drie aanvragen binnen, terwijl we bijna nog geen naamsbekendheid hebben. We zijn in overleg met banken om dames wiens aanvraag het net niet haalt bij de bank, naar ons door te sturen. Denk aan de situatie waarin de bank het iemand wel gunt om te gaan ondernemen.”

Wat is uw eigen achtergrond?

„Ik ben altijd mkb-onderneemster geweest in de dienstverlening en toerisme. Verder ben ik coach voor vrouwen op het gebied van carrière en levenspad en sinds 2010 ambassadeur voor vrouwelijk ondernemerschap bij de Europese Unie.”